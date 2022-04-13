رسميًّا.. أسرة الطالب "ضحية المشاجرة" بجدة تعلن عفوها عن المتسبب لوجه الله

وتعود تفاصيل الحادثة التي تفاعل معها الكثيرون، وعجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، إلى يوم الأحد الماضي، عندما أعلن الأمن العام مباشرة شرطة جدة بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن في مدرسة بجدة، وهما مواطنان، عمر كل منهما 15 عامًا، انتهت بوفاة أحدهما -رحمه الله-.