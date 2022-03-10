رسميًّا.. إلغاء شرط التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين لكافة ضيوف الرحمن

وأضافت أن من تلك المستجدات؛ إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاستمرار في الالتزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما، بجانب إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد؛ وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.