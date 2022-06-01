رسميًّا.. الانتهاء من تخصيص مواقع مخيمات حجاج الداخل بمنى

من جانبه أكد رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد سعيد الجهني، جاهزية جميع شركات قطاع حجاج الداخل البالغ عددها نحو 184 شركة، لخدمة حجاج الداخل في هذا الموسم، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وبذل أقصى الجهود وحشد جميع الطاقات البشرية، وتسخير كل الإمكانات المادية والتقنية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الحج، ولترجمة أهداف "برنامج خدمة ضيوف الرحمن" الذي تتضمنه رؤية المملكة 2030 الطموحة؛ وذلك لما تملكه هذه الشركات من كوادر مؤهلة، وخبرات ميدانية عريضة مكتسبة، وممارسات طويلة في هذا المجال.