رسميًّا.. الديوان الملكي يعلن قرار المحكمة العليا: الاثنين أول أيام عيد الفطر

فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 30 / 4 / 2022 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم "156/ هـ" وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، ونظرًا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأحد 30 / 9 / 1443هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين 1 / 10 / 1443هـ - حسب تقويم أم القرى- الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ.