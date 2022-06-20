رصدت 1372 مخالفة.. أمانة الرياض تنفذ 13.248 زيارة للمباني والمنشآت في 2022

وتابعت أن أبرز المخالفات المرصودة كانت زيادة المساحة ونقص الارتدادات عن المرخص به نظامًا، والاختلاف في تنفيذ المبنى عن المخططات المعتمدة، واختلاف تنفيذ الواجهات عن المخطط، واستخدام المبنى لغير المخصص له.