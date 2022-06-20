رصدت 1372 مخالفة.. أمانة الرياض تنفذ 13.248 زيارة للمباني والمنشآت في 2022

نفّذت أمانة منطقة الرياض خلال العام 2022، أكثر من 13 ألف جولة تفقدية على المباني والمنشآت في العاصمة، رصدت خلالها قرابة 1300 مخالفة.
وفي التفاصيل نفّذت أمانة الرياض 13.248 جولة تفقدية على المباني والمنشآت بالعاصمة خلال العام الجاري 2022 رصدت خلالها 1372 مخالفة.
وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الجولات اليومية التي تبلغ 120 مبنى بالرياض، تستهدف التأكد من التزامها بأنظمة البناء.
وتابعت أن أبرز المخالفات المرصودة كانت زيادة المساحة ونقص الارتدادات عن المرخص به نظامًا، والاختلاف في تنفيذ المبنى عن المخططات المعتمدة، واختلاف تنفيذ الواجهات عن المخطط، واستخدام المبنى لغير المخصص له.