"رضوان السيد": منحي الجنسية تَفَضل وتكريم لكل الأدباء والمفكرين والمثقفين

اعتبر أستاذ الدراسات الإسلامية، الدكتور رضوان السيد، تفضل القيادة السعودية بمنحه الجنسية، هو التكريم الأهم في حياته؛ مشيرًا إلى أن هذا التكريم "هو تكريم لكل الأدباء والمفكرين والمثقفين واعترافٌ بأهميتهم".
وقال "السيد"، في حواره مع برنامج "صنوان" على القناة السعودية: "ليس هناك أجمل من أن تكون مواطنًا سعوديًّا تنتمي لبلاد الحرمين الشريفين؛ لا سيما أنني أشعر بانتماء لهذه البلاد المباركة منذ 40 عامًا".
كما تَحدث عن لحظة استلامه لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عام 2017؛ مبينًا أنها من أسعد وأجمل اللحظات في مسيرته، كما تَحدث عن علاقته الطويلة والقديمة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وتردده على مجالسه منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، ووصفه بمحب الأدب والتاريخ والفكر وصديق الإعلاميين.
وكشف "السيد" عن الحديث الذي دار بينه وبين الأمير خالد الفيصل، إضافة إلى حديثه عن أهم الكتب التي ألّفها ومواضيع كثيرة ومتنوعة في الحوار الذي حَظِيَ بمشاهدة واسعة ومتابعة وردود فعل في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.