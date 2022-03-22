"رضوان السيد": منحي الجنسية تَفَضل وتكريم لكل الأدباء والمفكرين والمثقفين

كما تَحدث عن لحظة استلامه لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عام 2017؛ مبينًا أنها من أسعد وأجمل اللحظات في مسيرته، كما تَحدث عن علاقته الطويلة والقديمة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وتردده على مجالسه منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، ووصفه بمحب الأدب والتاريخ والفكر وصديق الإعلاميين.