"رطوبة ورياح وأمطار".. توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء

تَوقع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم على الوسط الجنوبي من المنطقة الشرقية؛ حيث وصلت إلى العاصمة الرياض وسجلت فجر اليوم الأربعاء 30%؛ مما أعطى شعورًا بأن درجة الحرارة أعلى من المسجلة.
وأضاف الحصيني أن الحرارة فجر الأربعاء في العاصمة "30"°C، وأعلى حرارة كانت في #جازان 32°C، وأقل حرارة في #طريف والقريات 19°C.
وأكد في تغريدة على حسابه بتويتر أن ارتفاع الرطوبة، بسبب أن الرياح الرطبة حُملت من الخليج العربي؛ متوقعًا اليوم على المملكة ودول الخليج رياحًا من متوسطة لشبه قوية على النصف الشمالي من الساحل الغربي، وعلى أجزاء من الباحة وعسير ونجران، وأمطارًا على مرتفعات اليمن والسعودية وما بين عمان والإمارات.