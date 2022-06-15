"رطوبة ورياح وأمطار".. توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء

وأكد في تغريدة على حسابه بتويتر أن ارتفاع الرطوبة، بسبب أن الرياح الرطبة حُملت من الخليج العربي؛ متوقعًا اليوم على المملكة ودول الخليج رياحًا من متوسطة لشبه قوية على النصف الشمالي من الساحل الغربي، وعلى أجزاء من الباحة وعسير ونجران، وأمطارًا على مرتفعات اليمن والسعودية وما بين عمان والإمارات.