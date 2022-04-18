"رعاية" تحتفل بتخريج 104 من الطلاب والطالبات في البرامج التدريبية

احتفلت أكاديمية "رعاية" بتخريج 104 من الطلاب والطالبات في البرامج التدريبية: برنامج فني رعاية المرضى الدفعة الثالثة، وبرنامج الأمن الصحي الدفعة الرابعة.
وتوّج الحفل حضور قيادات الشركة الوطنية للرعاية الطبية وهم: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد، والمدير الطبي التنفيذي الدكتور بدر بن صقر العتيبي، والمدير التنفيذي لأكاديمية رعاية الدكتور أحمد العنزي، والمدير التنفيذي للتشغيل وناصر بن صالح اللحيدان، والمدير التنفيذي لشؤون الموظفين محمد القصير والرئيس التنفيذي للتمريض الدكتور منى حسن، فيما حضره من جانب الأكاديمية الصحية الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية الدكتور سامي السلمي.
وحرص الجميع من الإداريين على أهمية الاستثمار في الشباب السعودي وتنمية مهاراتهم ودعمهم علميًا بأفضل الوسائل؛ ليستمروا في بناء الوطن.
إلى ذلك، تخلّل الحفل توزيع الدروع التكريمية للقائمين على تخريج هذه الدفعة من الطلاب والطالبات، كما تم تكريم الخريجين ومنح المميزين منهم درعاً تكريمياً؛ نظيراً لتميزهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.