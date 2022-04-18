"رعاية" تحتفل بتخريج 104 من الطلاب والطالبات في البرامج التدريبية

وتوّج الحفل حضور قيادات الشركة الوطنية للرعاية الطبية وهم: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد، والمدير الطبي التنفيذي الدكتور بدر بن صقر العتيبي، والمدير التنفيذي لأكاديمية رعاية الدكتور أحمد العنزي، والمدير التنفيذي للتشغيل وناصر بن صالح اللحيدان، والمدير التنفيذي لشؤون الموظفين محمد القصير والرئيس التنفيذي للتمريض الدكتور منى حسن، فيما حضره من جانب الأكاديمية الصحية الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية الدكتور سامي السلمي.