رغم أنها الزيارة الأولى لولي العهد للأردن فقد تعددت لقاءاته بالملك عبدالله.. فكم عددها؟

لاعتبارات الجغرافيا، فإن كلًا من السعودية والأردن يُمثل عمقاً إستراتيجياً للآخر، ولا تقتصر ضرورة التقارب والتعاون بين الدولتين على ذلك العامل، الذي فرضته الطبيعة، بل تستمد دواعيها أيضاً من الروابط المشتركة العديدة التي تربط بينهما، والمصالح المترتبة عليها، واتساقاً مع هذه الحقائق، التي تقوم عليها العلاقات بين الرياض وعَمّان، تحرص القيادة السعودية على تعميق عرى التعاون مع الأردن، الذي تسعى الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، اليوم (الثلاثاء)، إلى الانتقال به نقلة نوعية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية.