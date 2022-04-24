رغم إلغاء إشارة "نسيم الطائف".. مرتادو طريق الملك خالد يُفاجَؤون باصطفاف المركبات وتكدُّسها

وتشهد العديد من الشوارع في محافظة الطائف زحامًا كبيرًا، وخصوصًا أوقات الذروة نظرًا لوجود مشاريع خدمية، مثل شارع وادي وج، وطريق المطار، وبعض الميادين.. أو لضيق الطريق وقِدَمه، واكتظاظ المركبات عليه، ووقوع عدد من الحوادث، ككوبري الصيانة الذي يقف منذ أكثر من 40 عامًا على حاله بمسارين، وما إن يكون هناك مطر أو ساعة ذروة إلا ويتوقف أحد المسارين وسط مطالبات الأهالي ومرتادي الطريق بتوسعته.