رغم إلغاء إشارة "نسيم الطائف".. مرتادو طريق الملك خالد يُفاجَؤون باصطفاف المركبات وتكدُّسها

استبشر بعض مرتادي طريق الملك خالد بمحافظة الطائف بإغلاق إشارة النسيم، وعمل "يوتيرنات" لفك الاختناقات المرورية، لكن فوجئوا بعد زوالها بتفاقم المشكلة، وتكدُّس المركبات لمسافات بعيدة، وخصوصًا في أوقات الذروة.
ووثَّق أحد المواطنين مقطع فيديو عصر أمس لـ"يوتيرن" في وقت يُعتبر أخف زحامًا من أوقات الليل، ومع ذلك ظهر اصطفاف المركبات لمسافات بعيدة، وتكدُّسها، والتسبب بالزحام.. متسائلاً عن سبب إلغاء الإشارة طالما مشكلة الزحام وتكدس المركبات موجودة؛ كون التقاطع يتوسط عددًا من المولات والمحال التجارية، ويمتد أيضًا إلى معارض السيارات وطريق الجنوب.
وتشهد العديد من الشوارع في محافظة الطائف زحامًا كبيرًا، وخصوصًا أوقات الذروة نظرًا لوجود مشاريع خدمية، مثل شارع وادي وج، وطريق المطار، وبعض الميادين.. أو لضيق الطريق وقِدَمه، واكتظاظ المركبات عليه، ووقوع عدد من الحوادث، ككوبري الصيانة الذي يقف منذ أكثر من 40 عامًا على حاله بمسارين، وما إن يكون هناك مطر أو ساعة ذروة إلا ويتوقف أحد المسارين وسط مطالبات الأهالي ومرتادي الطريق بتوسعته.
وأغلقت أمانة الطائف إشارة النسيم المجاورة لمبنى الأمانة قبل نحو أربعة أشهر رغبة منها في عمل تجربة لمدة خمسة أيام لفك الاختناقات المرورية إلا أنها -بكل أسف- تركت التجربة تمتد عما حُدِّد لها من وقت زمني حتى أصبحت في عالم النسيان، وتشكِّل ازدحامًا مروريًّا مستمرًّا، وخصوصًا أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية.