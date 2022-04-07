رغم عودة السفير.. استمرار منع السفر والمنتجات لتقييم التزامات حكومة لبنان

ورغم إيجابيات عودة السفير السعودي، إلا أنها ستعد اختباراً واضحاً لحقيقة التزام الحكومة اللبنانية، فوفقاً لمصادر مطلعة فإن عودة السفير السعودي لا تعني عودة العلاقات لعصرها الذهبي، ولكن لما كانت عليه قبل سحب السفراء، أي يستمر منع استيراد المنتجات الزراعية، ومنع السفر إلى لبنان، وستستمر المملكة في تقييم التزامات الحكومة اللبنانية ولن تتهاون في التعامل مع أي تجاوز أو إشارة سلبية.