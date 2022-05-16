رفعتم رؤوسنا.. شاهد حفاوة الاستقبال لأبطال "آيسف 2022".. فرحة تُنسي التعب

حظي أبطال العالم في العلوم والهندسة، باستقبال شعبي ورسمي حافل، أمس، لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد تحقيقهم إنجازاً تاريخياً بفوزهم بنسبة 62% من جوائز معرض "آيسف 2022" الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.
ورصدت "سبق"، اللحظات الأولى لاستقبال الأبطال؛ إذ تسابق جمهور المحتفلين الذين اكتظت بهم صالة الاستقبال للتوثيق بجوّالاتهم وسط ترديد أسماء الفائزين والتغني بها.
وأكدت الطالبة ماريا غالب عبدالله الغامدي، من إدارة تعليم الرياض، لـ "سبق"، بعد تحقيقها جائزة خاصة مقدمة من Patent and Trademark Office Society في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" عن مشروعها في مجال الكيمياء، أن حفاوة الاستقبال وجمال المشاعر أنستهم عناء السفر وجهد الرحلة العلمية الطويل، مؤكدة أنها "لا تتذكر أي لحظة تعب وهي تعيش هذه السعادة والفرحة الغامرة".
ودعت، في هذا الصدد، الشباب والطلاب، للسعي بجد واجتهاد لتحقيق النجاح والانجاز لخدمة وطنهم في كافة المجالات وفي كل المحافل، وأضافت: "ليس هناك أجمل من أن ترفع علم بلادك أمام العالم كله"، مشيرة إلى أن الشعب السعودي جسد واحد وفوز أي مواطن هو فوز للجميع.
الى ذلك، اعتبر الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، أن أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يمثلون جيل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجديد، مؤكداً أنه حرص على الحضور واستقبالهم "كمواطن سعودي يفتخر بأبناء بلده".
بدورها، أضافت "أم فارس" التي حرصت على الحضور واستقبال الأبطال في المطار وهي تجلس على كرسي متحرك؛ حيث قالت: "هذا عرس للوطن" ، مشيرة إلى أننا "نحتفي ونتسابق ونتجمهر للإيجابيات العظيمة التي يتميز بها وطننا الذي يخدم العلم ويحتفي بالعلماء، فنحن أمة اقرأ".
وتابعت: "أنا فخورة جدا اليوم"، وتابعت "عندما شاهدت كل بطل من الأبطال وهم يكرمون ويُتوّجون بالجوائز بكيت فرحاً وفخراً بهم وكأنهم أولادي".
وفي طريق الأبطال إلى الرياض، رافق الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية ورئيس مجلس إدارة "موهبة"، فيصل الدويش، أبناءه الموهوبين والموهوبات في الطائرة السعودية التي تقل علماء المستقبل، وهنأهم بالمشاركة الاستثنائية التاريخية، قائلاً لهم: "أنتم الأبطال والوطن والعالم يفتخر بكم، أنتم العلماء لقد رفعتم رؤوسنا كلنا".
وضم سِجل الفائزين 15 فائزاً حصدوا 22 جائزة، بينها جائزة العالم للشاب عبدالله الغامدي في مجال الطاقة، عن بحثه في إنتاج وتخزين الهيدروجين، الذي تنافس فيه مع 1700 بحث لطلاب من 65 دولة، وكذلك ست جوائز عالمية خاصة، ومراكز تراوحت بين الأول والرابع في كل المجالات التي تنافس فيها المبتكرون.