رفع نسب التوطين في الاقتصاد الوطني.. ثمرة مبادرات أشرف عليها ولي العهد

ويضع سمو ولي العهد على عاتقه مسؤولية تقليل نسب البطالة بين الشباب السعودي، وراهن كثيراً على هذا الهدف، ووقف بنفسه على تفعيل برامج التوطين التي بدأت من الأعلى لا من الأسفل، مع تقبل وحماس المجتمع.