رقابة ومحاسبة.. خبير يدعو لحوكمة الجمعيات الخيرية: خدمة للأقل دخلًا

دعا خبير حوكمة إلى سرعة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية والخيرية مع لائحة الحوكمة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تحقيق الشفافية والإفصاح وتعزيز العمل الإنساني في المملكة، بما يخدم الفئات الأقل دخلًا، ويساهم في وصول المساعدات الخيرية إلى مكانها الصحيح.

وشدد موفق الجفري، خلال ورشة عمل "حوكمة الجمعيات الخيرية"، التي نظمتها جمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة بالتعاون مع المنصة السعودية بالتزامن مع احتفالات التأسيس، على أهمية تحقيق أعلى درجات الرقابة والمحاسبة في الجمعيات الخيرية التي تمس المجتمع مباشرة، وتهدف إلى تلبية احتياجاته بدون روتين أو إجراءات معقدة، مشيرًا إلى أن للحوكمة دورًا في تفعيل إدارتها وبرامجها بما يتوافق مع متطلبات ومستجدات المجتمع، وتطبيق أسلوب رقابي وإشرافي سليم، لافتًا إلى أن الحوكمة هي نظام إداري رقابي قائم على الشراكة المجتمعية، تشترك فيها الجهة الرسمية المشرفة والمشتركون الفاعلون والمستفيدون؛ فهي أداة رقابة تطويرية بآراء عدة أطراف يهمها برامج ونشاطات الجمعيات والهيئات الخيرية.

واستعرض الجفري أهداف لائحة الحوكمة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية، التنظيم الإداري، مجلس الإدارة ومهامه واختصاصاته، الإدارة التنفيذية، الجمعيات العمومية، لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، مراجع الحسابات، لجنة الموارد المالية والاستثمار، لجنة التخطيط والتطوير، لجنة المخاطر، وسياسة تعارض المصالح.

شهد اللقاء توقيع مذكرتين تعاون للمنصة السعودية الأولى بين رئيسها حامد العطاس، ومسؤولة تواصل العملاء بمركز نسما للتدريب بجدة بسايل تكروني، والثاني بين بيت خبرات الحوكمة ممثلة في المستشار موفق الجفري، ومركز نسما للتدريب ممثلًا في علي السنيني مشرف خدمة العملاء، ورحب العطاس بأكثر من 70 مشاركًا من مسؤولي ومشرفي الجمعيات الخيرية من الجنسين، والمختصين في مجال الحوكمة والإفصاح.

وشدد على أهمية التحالفات والشراكات القوية التي تخدم رؤية المملكة 2030 وتعزز العمل الاجتماعي والإنساني، وأشار إلى أن المنصة السعودية تعمل على نشر ثقافة العلم والمعرفة ودعم الشراكات المجتمعية وبرامج التمكين المجتمعي والمعرفي، منوهًا إلى دعم شركاء النجاح في اللقاء، وهما: مركز نسما للتدريب، وشركة نعمة لضيافة اللقاء.

وأقرت "فائزة نتو" نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة، بأهمية الحوكمة في إدارة الجمعيات الخيرية، مشيرة إلى أنها تساهم في تعزيز مصداقية الهيئة الخيرية لدى المجتمع والجهة المشرفة، وتنهي جميع مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتؤدي إلى تطوير جهاز إداري تخطيطي وتنفيذي، وشكرت المشاركين بورشة العمل نيابة عن الأميرة نوف بنت مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة التي تهدف إلى الاهتمام بالصموات من الناحية الاجتماعية والنفسية، وجميع الجوانب الحياتية، مثمنة دور المشاركين في إنجاح اللقاء التي يخص الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى الرقي بأعمالها وتحقيق أهدافها.