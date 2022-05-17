رقم قياسي لمستشفى الملك فهد بجدة.. 30 قسطرة دماغية خلال شهر

ونجح الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد في تحقيق ضِعف هذا الرقم في خلال شهر واحد فقط، كما أن مستشفى الملك فهد حاليًا يُعد مستشفى مرجعيًّا لمستشفيات وزارة الصحة بجدة لعلاج مثل هذه الحالات، وتمت ملاحظة زيادة في عدد الحالات؛ خصوصًا بعد افتتاح وحدة السكتة الدماغية التي يترأسها الدكتور سعيد الزهراني، الذي يقوم بالتنسيق وتسهيل الحصول على الخدمة عن طريق التنسيق مع الهلال الأحمر.