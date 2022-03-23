"ركن الأطياب والبخور".. تعرَّف على أدوات غسيل الكعبة المشرّفة

دأبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على العناية بالكعبة المشرّفة وتطييبها بأفخر أنواع الطيب، لأهمية مكانة الحرمين الشريفين في الشريعة الإسلامية ومنزلة الكعبة المشرّفة في نفوس المسلمين، كما ورد في القرآن والسنة.. (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، للحث على تعظيم البيت وتطهيره.
ولبيان فائق العناية، وبديع الرعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- استعرض "ركن الأطياب والبخور" بجناح الرئاسة العامة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة أدوات تطييب الكعبة المشرّفة والحجر الأسود، والركن اليماني، ومقام إبراهيم -عليه السلام-، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة المشرّفة من الداخل.
وتستخدم الرئاسة العامة في أعمال التطهير والتطييب بالمسجد الحرام مواد جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من وجود المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرّفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني، ومقام إبراهيم -عليه السلام-.