"ركن الأطياب والبخور".. تعرَّف على أدوات غسيل الكعبة المشرّفة

دأبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على العناية بالكعبة المشرّفة وتطييبها بأفخر أنواع الطيب، لأهمية مكانة الحرمين الشريفين في الشريعة الإسلامية ومنزلة الكعبة المشرّفة في نفوس المسلمين، كما ورد في القرآن والسنة.. (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، للحث على تعظيم البيت وتطهيره.