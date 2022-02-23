"رمال الجزيرة العقارية" تعلن فرصة استثمارية نادرة.. بيع 17 عقاراً قرب المسجد الحرام

أعلنت "رمال الجزيرة العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبأمر من محكمة التنفيذ بمكة المكرمة برقم (4140576513) عن مزاد علني المتضمن بيع 17 عقارًا عبر مزاد "جواهر الجوار" الذي سيقام يوم الاثنين المقبل الموافق 2022/02/28 بعد صلاة العصر مباشرة، بفندق هولدي إن العزيزية، حضوريًا فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكشف وكيل البيع القضائي ورئيس مجلس إدارة رمال الجزيرة العقارية المشرف على مزاد "جواهر الجوار" محمد الزهراني، أنه يتضمن بيع 17 عقاراً اشتمل على أبراج وأراضٍ تجارية استثمارية استراتيجية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية، موضحًا أنها تتميز بقوة سوقية تتراوح قيمتها الإجمالية حوالي نصف مليار ريال.

وأضاف "الزهراني": المزاد يتزامن مع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة وبدء مشاريع تنموية مما يجعل تلك العقارات فرصة حقيقية للاستثمار في أطهر البقاع مكة المكرمة التي تعد من أغلى العقارات ليس في السعودية والشرق الأوسط فقط، وإنما في العالم ومن ضمن أعلى قيمة سوقية، حيث أتت بتوقيت جني الثمار في العاصمة المقدسة مدينة الخير والبركة وقدسية.

وأردف: لمشاهدة تفاصيل العقارات المعروضة ومواقعها عبر رابط برشور تفاعلي: