رمال وصخور "العلا" تلهم "رشا الجود" بفكرة مبتكرة.. وإنتاجها ينتشر بمناطق المملكة وخارجها

وأضافت: "من ضمن أهداف المشروع أن يلقي السائح أو الزائر نظرة على تاريخنا وحضارتنا السابقة في صيغة معادة للتخيل، خصوصًا أن محافظة العلا ثرية بالمناطق الأثرية التي خلفها لنا التاريخ، مثل: الحضارات الدادانية، واللحيانية، والنبطية، والخط المدني".