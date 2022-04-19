رمضان الخير.. شواهد على الانضباط وأنشطة معرفية وبرامج تعليمية ورياضية لطلاب "تعليم صبيا"

ففي إطار منافسات تحدي القراءة العربي شهدت المدارس تفاعلاً كبيرًا من الطلاب والطالبات في النسخة السادسة للمسابقة والهادفة إلى تنمية حب القراءة في نفوس الطلاب والطالبات وتشجيع القراءة وطنيًا وعربيًا، وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلبة، وزيادة قدرتهم على التعبير، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 34،380 طالبًا وطالبة على مستوى مدارس الإدارة فيما وصل عدد كبير من المشاركين بعد الانتهاء من تلخيص 50 كتابًا للتصفيات النهائية على مستوى الإدارة والتي رعى انطلاق أعمال لجان تحكيمها مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.