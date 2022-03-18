رموز وحصون وطبيعة ساحرة.. شاهد "قرى بطحة المنسية" تبحث عن منقذ!

وأردف "الشهري": الصلف العثماني والذي كان يستفز الناس ويرغمهم على دفع كرائم أموالهم لم يرق لأحد، فقد حصلت مناوشات وصلت إلى المواجهة العسكرية، فانبرى رجال قبيلة بني حسين ومن ضمنهم آل بطحة، فقاوموا الأتراك وصدوهم عن الصعود إلى جبل ريمان سواء من جهة ختبة أو من جهة بطحة، وبرز هناك أفذاذ كُثر وكل أبناء القبيلة أفذاذ، غير أن شيخ القبيلة في حينها محمد آل شهوان والشاعر الفقيه عضو البرلمان التركي على مستوى بني شهر محمد بن هادي بن لافية، ابن قرية آل الشميلة، صمدوا وقتلوا في الأتراك شر قتلة، ولا تزال مقابرهم شاهدة عليهم حتى اليوم؛ غير أن الخيانة وتربص الدوائر ظلت حتى اعتقل ابن لافية وبن شهوان وأعدما شنقا من قبل الحامية التركية آنذاك".