"روائي كويتي": أعمالي الأولى رفضها المجتمع وكانت تُقرأ سرًّا.. والغموض مهم

وأكد الدكتور الرفاعي أن الكثيرين يصنفون أدب الغموض كأدب مستقل بذاته، وهو ليس كذلك؛ بل نستطيع إسقاطه على كل أنواع الأدب، ضمن الأنواع الأدبية الستة: الدراما، البوليسي، الرعب، الخيال العلمي، الخيال الحر، المغامرات. متحدثًا عن كيفية استخدامه في القصة لجذب انتباه القارئ حتى يظن أنه يشاهد الأحداث وهو يقرأها؛ فجانب الغموض مهم، وهو الذي يجعل الشخص يقرر قراءة الرواية من عدمها، أما إن كانت الأحداث واضحة فلن يهتم لها أحد.