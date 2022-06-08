رواد الأعمال في المملكة يشاركون في مؤتمر مواهب المستقبل بجامعة كاوست

وقالت: "نتطلع إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تطوير رأس المال البشري، وضمان المساواة في الوصول إلى الفرص، إلا أننا في الوقت نفسه نحتاج إلى التركيز على المهارات التي ستكون مطلوبة في المستقبل، ونحن فخورون جدًّا بحصولنا على مثل هذه الاستجابة المميزة للمشاركة في هذا الحدث، وهو ما نعتبره شهادة على جودة مواهبنا في "كاوست"، وعلى النمو السريع للصناعات في جميع أنحاء المملكة".