"روّاد الألعاب" يدفع بـ10 شركات وطنية ناشئة للمنافسة في سوق الألعاب الإلكترونية

وتضمّن برنامج "روّاد الألعاب" الذي تقدم له أكثر من 1000 من الكفاءات الوطنية الشابة بـ100 فكرة، مسارًا لريادة الأعمال الرقمية، وبرنامجًا أطلق عليه (Game Changers) تعاونت فيه الوزارة مع كل من "معهد ديجيبن للتكنولوجيا" و"شركة المبادرة المطورة" هادفين من خلاله إلى مساعدة رواد الأعمال الوطنيين على إطلاق شركات ألعاب مستقلة، حيث تم إرشادهم من قبل قدامى المطورين في صناعة الألعاب والمتخصصين في الحضانة لاكتساب المهارات التقنية والإبداعية والتجارية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الأساسي.