رواد "كشافة جدة" يزورون القائد الكشفي محمـد النجار

زار عدد من رواد كشافة جـدة، اليوم الثلاثاء، أحد مؤسسي كشافة المملكة، القائد الكشفي محمـد النجار.
جاء ذلك، لتفعيل مبادرة "يوم الوفاء الكشفي"، والذي يصادف، 22 مارس، ضمن البرنامج الزمني لرواد كشافة جـدة.
وعبر القائد محمـد النجار، الذي مثل المملكة في المحافل الكشفية العالمية والعربية والمحلية، عن شكره وتقديره لقادة رواد كشافة جدة على تواصلهم وزيارتهم له.
وقال: إنه بالبذل والصبر وحب الخير للغير يتحقق النجاح بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي بلا مقابل بل يحتاج إلى ثقة وجهد وصبر وتفاؤل بما هو قادم، وتحدي مع نفسك وما يواجهك.