رواد "كشافة جدة" يزورون القائد الكشفي محمـد النجار

وقال: إنه بالبذل والصبر وحب الخير للغير يتحقق النجاح بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي بلا مقابل بل يحتاج إلى ثقة وجهد وصبر وتفاؤل بما هو قادم، وتحدي مع نفسك وما يواجهك.