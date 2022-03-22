"روبوتات" الحرمين والحجر الأسود "الافتراضي" يجذبان زوار قبة "جدة سوبردوم"

وأشار مدير المعارض الرقمية ريان المسعودي، إلى مدى إعجاب زوار مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بتجربة الواقع الافتراضي للحجر الأسود وترددهم عليها؛ كونها تمكن المشاهد من رؤية الكعبة والشاذروان وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام، مع الاستماع إلى صوت الأذان، وشم رائحة طيب الكعبة المشرفة، مما يخلق لديهم تجربة مميزة وممزوجة بروحانية الكعبة والحرم المكي الشريف.