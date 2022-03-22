"روبوتات" الحرمين والحجر الأسود "الافتراضي" يجذبان زوار قبة "جدة سوبردوم"

حرصت وكالة المعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال "الركن الرقمي" المندرج ضمن جناحها المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة سوبردوم، على تعريف الزوار بالخدمات التقنية والتشغيلية والتطويرية وفق خطة الرئاسة للانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية (2024) الهادفة إلى خلق تجربة متكاملة وغنيّة للقاصدين عبر التقنيات الحديثة وتسخير دورها الفاعل في مجالات خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
وتجوب روبوتات التعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك والروبوت التوجيهي، جنبات الجناح بنظام تحكم آلي لتجسد مدى عناية المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وتحيي شعار المعرض "التحول نحو الابتكار" وأهدافه المتوازية مع رؤية المملكة 2030.
وأشار مدير المعارض الرقمية ريان المسعودي، إلى مدى إعجاب زوار مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بتجربة الواقع الافتراضي للحجر الأسود وترددهم عليها؛ كونها تمكن المشاهد من رؤية الكعبة والشاذروان وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام، مع الاستماع إلى صوت الأذان، وشم رائحة طيب الكعبة المشرفة، مما يخلق لديهم تجربة مميزة وممزوجة بروحانية الكعبة والحرم المكي الشريف.
وأضاف: "من خلال عملي في المعارض الرقمية للحرمين الشريفين، لمست مدى إعجاب الزائرين بالتحول الرقمي في خدمات الحرمين الشريفين، ولاسيما التجهيزات التقنية التي استحدثتها الرئاسة خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، لتشكل بذلك شواهد حية على عناية المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما".