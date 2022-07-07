روبوتات تُوَزع المصاحف وترشد الحجاج بالحرم.. و"السديس": نسخّر التقنية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، روبوتات جديدة، لتوزيع المصاحف وتقديم خدمة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام.
وأكد "السديس" أن هذه الروبوتات تسهم بشكل كبير في سرعة وصول ضيوف الرحمن للخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام، كما تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات وآليات الذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين، خدمة لضيوف الرحمن، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله، ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي الختام، رفع "السديس" شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم المستمر لكل ما من شأنه خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا لديارهم سالمين، إنه قريب مجيب الدعوات.