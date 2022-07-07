روبوتات تُوَزع المصاحف وترشد الحجاج بالحرم.. و"السديس": نسخّر التقنية

وفي الختام، رفع "السديس" شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم المستمر لكل ما من شأنه خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا لديارهم سالمين، إنه قريب مجيب الدعوات.