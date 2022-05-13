روبوت الأسرار.. شاهد مشاركة "تيتكو" في معرض "التعليم الدولي" ومنتجاتها

استعرضت شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أبرز منتجاتها ومشاريعها وخدماتها أمام الزوار والوفود التعليمية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي اختتمت أعماله الأربعاء ونظمته وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 من شهر شوال الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتجولت "سبق" في جناح المعرض الذي استعرض مجالات الشركة في تنمية القدرات البشرية وحلول الأعمال والبيانات وذكاء الأعمال والبرامج والخدمات التعليمية والتعليم بالترفيه والمسابقات وحلول العملاء في تطوير خدمات التقنية والاتصالات في مجال التعليم العام؛ حيث تهدف الشركة إلى تسخير التقنية لتحقيق التحول في التعليم، وتسعى إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة.
وكان من أبرز منتجات الشركة الذي حظي باهتمام وإعجاب زوار معرض التعليم الدولي، "إكس لايف"، وهو روبوت يتجول بين ممرات المعرض، ويقدم تجربة ثرية للزائرين، في استكشاف أسرار هذا المجال.
واستعرضت "تيتكو" أبرز منتجات الشركة المعروضة أمام زوار معرض التعليم الدولي وهي: "تحدي - ناس من عالم x - مصادقة -مدارس - مسارك -سماء (الشهادات المهنية الاحترافية) X VR، عارف، اختبار X AR X ،life academy".
من جانب آخر وخلال مشاركتها في المعرض، عقدت "تيتكو" اتفاقيات شراكة وقعها جميعها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله التميمي، ومنها اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج المهارات المهنية والشهادات الاحترافية مع جامعة الباحة؛ وقعها من جانب الجامعة رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين.
كما وقعت "تيتكو" مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية، وقعها من جانب الجامعة الدكتور ليلك الصفدي، وتم توقيع اتفاقية شراكة إطارية لتوفير الشهادات الاحترافية مع جامعة نجران وقعها من طرفها رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري.
تم توقيع اتفاقية شراكة إطارية لتوفير الشهادات الاحترافية مع جامعة الأميرة نورة وقعها من جانب الجامعة الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن عميدة شؤون الطالبات، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع جامعة طيبة وقعها من جانب الجامعة رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني.
واستقبل جناح "تيتكو" زيارات الوفود التعليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق للتعرف على الخدمات والمنتجات التقنية، كما استقبل الجناح زيارات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والمهندس عبدالله البدير، نائب وزير الإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، والدكتور عبدالرحمن بن محمّد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، والعديد من الزوار من مختلف الأعمار.