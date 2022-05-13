روبوت الأسرار.. شاهد مشاركة "تيتكو" في معرض "التعليم الدولي" ومنتجاتها

وكان من أبرز منتجات الشركة الذي حظي باهتمام وإعجاب زوار معرض التعليم الدولي، ‏"إكس لايف"، وهو روبوت يتجول بين ممرات المعرض، ويقدم تجربة ثرية للزائرين، في استكشاف أسرار هذا المجال.

واستعرضت "تيتكو" أبرز منتجات الشركة المعروضة أمام زوار معرض التعليم الدولي وهي: "تحدي - ناس من عالم x - مصادقة -مدارس - مسارك -سماء (الشهادات المهنية الاحترافية) X VR، عارف، اختبار X AR X ،life academy".