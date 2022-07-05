"روبوت توجيهي" داخل المسجد الحرام بـ 11 لغة

وقال مدير إدارة السائلين في المسجد الحرام الشيخ سلطان البقمي: الرئاسة وفرت وضمن جهودها في حج هذا العام (100) من أصحاب الفضيلة والمشايخ للإفتاء وإجابة السائلين في رحاب البيت العتيق، بهدف تسهيل أداء عباداتهم، مفيداً أن عدد المستفيدين من خدمة إجابة السائلين في رحاب البيت العتيق تجاوز (41) ألف مستفيدٍ من خلال الرد على حوالي (47) ألف سؤالٍ، كما وصل عدد المكالمات الهاتفية إلى (16) ألف مكالمةٍ.