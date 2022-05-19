"روبوت ذكي" لتقديم الإفتاء الشرعي في المصليات النسائية بالحرم

ويقدم الروبوت خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدات المسجد الحرام بطريقة إلكترونية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي، وبسرعة "٥" جيجا هيرتز تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات ومن خلال عدد من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.