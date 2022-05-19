"روبوت ذكي" لتقديم الإفتاء الشرعي في المصليات النسائية بالحرم

وفرت رئاسة شؤون الحرمين "الروبوت التوجيهي الذكي" الخاص بتقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ11 لغة عالمية في عدد من المواقع والمصليات النسائية بالمسجد الحرام.
ويقدم الروبوت خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدات المسجد الحرام بطريقة إلكترونية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي، وبسرعة "٥" جيجا هيرتز تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات ومن خلال عدد من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ويستقبل "الروبوت التوجيهي الذكي" قاصديه من خلال شاشة "٢١" بوصة تعمل باللمس، وتدعم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية.
ويتميز الروبوت بتصميم عصري ومرن يسمح بسهولة تنقله لتقديم خدمات الإفتاء الشرعي في أرجاء المسجد الحرام، ونظام كاميرات عالية الوضوح والدقة تتيح التصوير المحيطي للموقع وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، والتقاطه بتقنيات إزالة الضوضاء.