"روزريار" أول مشروع نسائي لمنتجات الورد الطائفي يعمل بأنامل وطنية بنسبة 100%

من جهتها، أبانت مشرفة خط الإنتاج بالمصنع أن إنتاج المصنع السنوي يقدر بنحو 100 ألف وحدة من منتجات العناية بالجسم، وهي عبارة عن 6 منتجات رئيسية، كاللوشن، وكريم الجسم، وكريم اليدين، وغسول اليدين، وجل الاستحمام، ومعطر الجسم، وينتج منها 2000 عبوة لكل نوع في اليوم الواحد. موضحة أن المصنع يقوم بتوزيع منتج الورد الطائفي لمجموعة كبيرة من المستهلكين محليًّا وخارجيًّا، ويعمل به 20 مستفيدة سعودية، يتنافسن على استخلاص وتعبئة وإنتاج منتجات الورد الطائفي بشكل صحي وآمن، وبجودة عالية وموثوقية.