روشن تشارك في المعرض الدولي للعقار MIPIM في "كان" الفرنسية

وتسعى روشن إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة على مساحة 200 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة مستلهمة من التراث المعماري السعودي والحداثة في تصميم مجتمعاتها السكنية، حيث يقع مشروعها الأول سدرة، جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث تمت هندسة المجتمع السكني المتكامل من الطراز السلماني، بما يتماشى مع أحدث التقنيات وبدعم من تقنيات المدن الذكية والاستدامة وأنسنة المجتمعات السكنية بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي.