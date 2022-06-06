رويترز: "الاستثمارات العامة" مرشح لشراء حصة في ستاربكس الشرق الأوسط

قالت وكالة رويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل القائمة القصيرة لشراء حصة في امتياز سلسلة مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي يملكه مجموعة الشايع الكويتية.
ولدى امتياز ستاربكس في المنطقة مئات المقاهي في 14 دولة في الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى.
وعينت مجموعة الشايع، وهي أكبر شركة في المنطقة لامتيازات العلامات التجارية الكبرى، العام الماضي بنك جيه.بي مورجان لبيع حصة أقلية في امتياز ستاربكس.
وأضافت الوكالة إنها قد تبيع حصة تصل إلى 30% تبلغ قيمتها ما بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار.
وقال أحد المصادر نقلاً عن رويترز إن صندوق الاستثمارات العامة من بين أصحاب العروض الذين دخلوا المرحلة الثانية مع اقتراب عملية البيع من مراحلها الأخيرة.