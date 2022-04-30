رياح سرعتها 50 كم/س.. "العصيمي": منخفض خماسيني يسبّب عاصفة اليوم

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أنه لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.