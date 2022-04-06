رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).