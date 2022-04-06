رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.