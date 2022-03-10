رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، ووادي الفرع، والعلا، والعيص، وخيبر)، تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.
وبيّن المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ10 صباحًا، يستمر حتى الساعة الـ8 مساء.