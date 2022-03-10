رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، ووادي الفرع، والعلا، والعيص، وخيبر)، تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.