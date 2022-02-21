ريبون العالمية للتجارة تحتفل بذكرى يوم التأسيس

احتفلت شركة ريبون العالمية للتجارة، اليوم الاثنين، بيوم التأسيس بتواجد عملائها وشركائها وكذلك موظفين الشركة، وذلك عبر احتفالية مبسطة تم تكريم شركائها المميزين بالهدايا التذكارية.

ووعدت الشركة بتسليم سيارات لعملائها المتميزين وذلك تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهم .

وزار رئيس مجلس الإدارة مساعد النعماني مقر الادارة الرئيس في الرياض، وأكد أهمية المناسبة الغالية على الوطن معبراً عن فخره واعتزازه بهذه الذكرى.

من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة عبدالله العنزي: نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأفراد الشعب السعودي كافة بمناسبة يوم التأسيس الذي يزرع في أنفسنا روح الولاء والاعتزاز بهذه الأرض المباركة.

جدير بالذكر ان شركة ريبون العالمية للتجارة تتواجد في السوق منذ أكثر مِن ٢٠ عام حيث تأسست عام 2000 ومهتمة بصناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية ولديها قسم مستلزمات العناية بالشعر والبشرة، كما أنها تتواجد في عدة دول خليجية وآسيوية .