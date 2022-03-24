"ريسبونس بلس ميديكال" السعودية تقدم تغطية طبّيّة لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022

وتعليقًا على هذا الحدث، قال "الشرفي": "إن إدارة الطوارئ للفعاليات الكبرى تشبه إلى حد كبير الإدارة اليومية لقسم الطوارئ، ويشكل هذا جزءًا من خبرتي التي تتمثل أيضاً في تجربتي الواسعة في ممارسة التدريبات على الكوارث الجماعية وتمارين الإصابات الجماعية، بالإضافة إلى دوري كمنسق وإداري في الفريق، قمنا بعقد اجتماعات مكثفة مع فريق العمل قبل أسابيع من انطلاق الحدث الكبير، ليكونوا على أتم الاستعداد لبدء العمل"