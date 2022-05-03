ريما بنت بندر تحضر حفل استقبال بايدن للمسلمين في عيد الفطر

حضرت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، حفل استقبال عيد الفطر الذي نظّمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، للمسلمين؛ مؤكدة أنه يُعد تذكيرًا بأواصر الصداقة العميقة بين أمريكا والعالم الإسلامي.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تشرفتُ بحضور حفل الاستقبال الذي استضافه الرئيس بايدن اليوم في البيت الأبيض احتفالًا بعيد الفطر. وكان هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.
ونشر بايدن صورًا له مع عشرات المسلمين من الولايات المتحدة في حفل استقبال عيد الفطر.