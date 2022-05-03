ريما بنت بندر تحضر حفل استقبال بايدن للمسلمين في عيد الفطر

وقالت عبر حسابها في تويتر: تشرفتُ بحضور حفل الاستقبال الذي استضافه الرئيس بايدن اليوم في البيت الأبيض احتفالًا بعيد الفطر. وكان هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.