"ريما بنت بندر" تشارك في حوار حول قضايا المرأة في معرض الدفاع

أعربت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عن سعادتها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في جميع المجالات، من بينها إعلان إتاحة الخدمة العسكرية للنساء السعوديات، حيث لم يكن ذلك متاحاً من قبل، كما رأينا أول مسيرة عسكرية نسائية في اليوم الوطني الماضي.
وقالت سموها في حديثها خلال جلسة المرأة والدفاع التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي في يومه الثالث: إننا أمة شابة وتتغير بسرعة ويقل أعمار ثلثي السكان عن 35 عاماً، وجاء الوقت للسماح للنساء بالمشاركة في القوات العسكرية والأمنية؛ لأن الخدمة العسكرية للنساء عنصر مهم يتعلق بالأمن والاستقرار.
وقدمت سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان شكرها للهيئة العامة للصناعات العسكرية على تنظيمها لهذا المعرض الدولي، الذي حظي بمشاركة دولية واسعة في نسخته الأولى.
يُذكر أن الجلسات قد شهدت مناقشة عدد من قضايا المرأة في الخدمة العسكرية والتدريب والتأهيل والتقنية الناشئة.