"ريما بنت بندر" تشارك في حوار حول قضايا المرأة في معرض الدفاع

أعربت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عن سعادتها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في جميع المجالات، من بينها إعلان إتاحة الخدمة العسكرية للنساء السعوديات، حيث لم يكن ذلك متاحاً من قبل، كما رأينا أول مسيرة عسكرية نسائية في اليوم الوطني الماضي.