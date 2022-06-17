زئير في فيديو رائج.. طلاب وطالبات جامعة تبوك يحتفلون بتخرجهم بـ"الدحّة"

وهناك عدة روايات لنشأة "الدحة"؛ حيث يرى بعض الرواة أن "الدحة أو الدحيّة" تعود نشأتها إلى قصة متداولة "أن هناك قافلة من قوافل الحجاج كانوا قلة وشاهدوا لصوصًا يراقبونهم وهم نائمون بالليل، وأوجسوا منهم خيفة، واتفقوا أن يقوموا بالتصفيق وإصدار أصوات كهدير الجمال لكي يعرف الحنشل أنهم كثيرون فيخشونهم، وفعلًا نجحوا في طرد اللصوص بهذه الطريقة، ثم انتشرت الدحة كرقصة شعبية".