زائرون من جنسيات مختلفة يشيدون بتنوع الفعاليات وتعدد المواقع في "موسم جدة"

وأشاد "ريان" بوجود عدد كبير من المطاعم في مناطق الفعاليات، وتنوعها بما يتناسب مع جميع الأذواق، ويحد من الازدحام، مشيرًا إلي جمالية العروض التفاعلية الممتدة على طول منطقة جدة آرت، التي جذبت الكثير من الزوار من داخل المملكة وخارجها.