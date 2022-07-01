"زائرون" ييسر الوصول لأبواب المسجد النبوي ومعالمه ومرافقه

واس- المدينة المنورة: تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الخطط والبرامج الهادفة لتطوير منظومة الخدمات في المسجد النبوي، وفق متطلبات العصر والتقنية الحديثة والتطبيقات الذكية والتحولات الرقمية، ممثّلة في الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيق "زائرون" المحدث كليًّا، الذي يضيف للزائر تجربة سهلة داخل المسجد النبوي وتقديم الخدمات له.
ويقدم تطبيق "زائرون" خدمة تيسير الوصول، وهي خدمة تضيف للزائر تيسير الوصول لأبواب المسجد النبوي ومعالمه ومرافقه من خلال البحث "مسح الرمز، بحث جوجل، رسم المسارات، حفظ الموقع، خريطة معالم المسجد".
ويحوي التطبيق خدمة للزائر من محتوى إثرائي لكل معلم للمسجد بشكل مختصر؛ لإثراء تجربته خلال الزيارة، ويتيح التطبيق خدمة للزائر عن طريق خريطة تفاعلية توضح توسعة المسجد النبوي على مر العصور ومعرفة أعداد المرافق داخل المسجد النبوي بشكل مصور.
ويتاح تطبيق زائرون على الأندرويد والآيفون بثماني لغات للمستخدمين "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الروسية، الفارسية، البنغالية، الأوردية".
ويتم التسجيل بالتطبيق بإدخال الاسم الكامل ورقم السجل المدني أو الإقامة أو الجواز ورقم المحمول والبريد الإلكتروني واختيار الجنسية، وإضافة الرقم السري.
وبلغ عدد المستفيدين من تطبيق "زائرون" "٤٧٣٧٧" مستخدمًا، ويتيح التطبيق للزائر إبداء آرائه بخصوص التطبيق وخدماته؛ حيث وصلت نسبة الرضا العام عن التطبيق بنسبة 88٪.
تأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على تسهيل الخدمات والاحتياجات لزوار المسجد النبوي، والارتقاء بمنظومة العمل، وفق خطة الرئاسة "2024" لرفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين إلى أعلى مستويات الجودة.