"زائرون" ييسر الوصول لأبواب المسجد النبوي ومعالمه ومرافقه

واس- المدينة المنورة: تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الخطط والبرامج الهادفة لتطوير منظومة الخدمات في المسجد النبوي، وفق متطلبات العصر والتقنية الحديثة والتطبيقات الذكية والتحولات الرقمية، ممثّلة في الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيق "زائرون" المحدث كليًّا، الذي يضيف للزائر تجربة سهلة داخل المسجد النبوي وتقديم الخدمات له.