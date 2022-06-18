"زد للمزادات" تستعدّ لإقامة مزادات عقارية بمنطقة القصيم والمنطقة الشرقية وشمال السعودية

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة زد للمزادات الأستاذ "ناصر بن عبدالله الناصر" عن تفاؤله بنجاح هذه المزادات وبيع جميع العقارات نظرًا لمواقعها الفريدة ودخلها الجيد؛ مما يعتبر استثمارًا عقاريًّا ناجحًا.