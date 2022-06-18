"زد للمزادات" تستعدّ لإقامة مزادات عقارية بمنطقة القصيم والمنطقة الشرقية وشمال السعودية
أعلنت شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن طرح مزادي "العَلَمْ والنخلة" بالدمام والخبر والأحساء والجبيل والقصيم وتبوك وسكاكا وطريف بعدد 42 من العقارات المتنوعة والمميزة بمواقعها التجارية والسكنية والزراعية والصناعية.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة زد للمزادات الأستاذ "ناصر بن عبدالله الناصر" عن تفاؤله بنجاح هذه المزادات وبيع جميع العقارات نظرًا لمواقعها الفريدة ودخلها الجيد؛ مما يعتبر استثمارًا عقاريًّا ناجحًا.
وستكون هذه المزادات بتاريخ 2022/06/22 بتبوك وسكاكا وطريف مزادًا إلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات، وبتاريخ 2022/06/23 بالقصيم كمزاد حضوري بفندق رمادا البكيرية، وبتاريخ 2022/06/29م بالدمام مزادًا حضوريًّا بقاعة الأندلس.
وللمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على حساب شركة زد للمزادات بتويتر "zidacutions@".
وللتواصل والاستفسارات: 0509977226 - 0501056409 -0114873602