"زراعة الشرقية" لملاك قوارب الصيد المهملة: راجعوا الجهات المختصة

دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ملاك قوارب الصيد والنزهة المهملة بالمنطقة التي لم تبحر منذ 365 يومًا، إلى مراجعة الجهات المختصة "الهيئة العامة للنقل"، خلال فترة مدتها 90 يومًا من تاريخ 1/ 8/ 1443هـ إلى 1/ 11/ 1443هـ.