زراعة نصف مليون شجرة بمحمية الملك سلمان لزيادة الرقعة الخضراء

الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة الذي تقيمه كل عام وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ إذ تعمل هيئة تطوير محمية الملك سلمان على عدد من المبادرات في أراضي المحمية مع كل من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وجامعات تبوك وحائل والجوف، وعدد من الجهات التطوعية والخيرية، مثل رابطة تبوك الخضراء، وفريق طبرجل من رابطة سدر الجوف التطوعية، وجمعية مبرة الخيرية، وجمعية رفاق لرعاية الأيتام، وجمعية ثراء التعاونية الزراعية في حائل، ولجنة الثقافة والفنون في طبرجل؛ وذلك في سبيل تحقيق التوعية البيئية اللازمة للمجتمع المحلي، بالتعاون مع المنظمات التعليمية والثقافية والاجتماعية.