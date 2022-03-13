زعيم الخلية بينهم.. أحكام الـ 81 إرهابياً تستدعي حادثتَي مسجد "السلي" ومنفذ الوديعة

في السابع من شهر رمضان عام 1435هـ، أصدرت وزارة الداخلية بياناً تلاه المتحدث الرسمي آنذاك اللواء منصور التركي؛ قال فيه إنه "عند الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت السعودية، وبالقرب من منفذ الوديعة الحدودي، تعرّضت دورية أمنية، لإطلاق نارٍ استُشهد على أثره قائدها، وقد تولت قوات الأمن مطاردة المعتدين إلى محافظة شرورة، وجرى تبادل إطلاق النار معهم، حيث قُتل منهم ثلاثة وأُصيب رابع، وأُلقي القبض عليه، وتتولى قوات الأمن تفتيش بعض المباني التي قد يكون قد لجأ إليها شخصٌ أو اثنان من المعتدين، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".