زغاريد ودموع.. شاهد استقبال آباء "أبطال المملكة للعلوم" لأبنائهم بمطار جدة

يُذكر أن سجل الفائزين ضم 15 فائزًا حصدوا 22 جائزة، بينها جائزة العالم للشاب عبدالله الغامدي في مجال الطاقة، عن بحثه في إنتاج وتخزين الهيدروجين، الذي تنافس فيه مع 1700 بحث لطلاب من 65 دولة، وكذلك ست جوائز عالمية خاصة، ومراكز تراوحت بين الأول والرابع في كل المجالات التي تنافس فيها المبتكرون.