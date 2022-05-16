زغاريد ودموع.. شاهد استقبال آباء "أبطال المملكة للعلوم" لأبنائهم بمطار جدة

وثّقت عدسة "سبق" بالفيديو، لحظات استقبال آباء وأمهات منتخب المملكة للعلوم والهندسة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة؛ حيث تم استقبال الأبطال بالزغاريد والورود وتمرة العجوة والدموع كانت حاضرة؛ في مشهد لافت ومميز تقديرًا وعرفنًا بمنجزهم الوطني، كما حضر مراسم الاستقبال الرسمية عدد من المسؤولين بإدارة التعليم بجدة ومديري المدارس والمعلمين والمعلمات.
ورافقت "سبق" أبطال المملكة من مطار الملك خالد بالرياض إلى جدة، صباح اليوم الاثنين؛ حيث رُصدت بعدسة "سبق" فيديوهاتٌ حصرية لاحتفاء الخطوط السعودية على متن رحلتها، وكذلك الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكذلك المسؤولين بقطاع التعليم والمطار.
وحَظِيَ أبطال المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، باستقبال شعبي ورسمي حافل، منذ وصولهم أمس مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد تحقيقهم إنجازًا تاريخيًّا بفوزهم بنسبة 62% من جوائز معرض "آيسف 2022" الذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 7 و13 مايو الجاري.
ورصدت "سبق"، اللحظات الأولى لاستقبال الأبطال؛ إذ تَسابق جمهور المحتفلين الذين اكتظت بهم صالة الاستقبال للتوثيق بجوالاتهم، وسط ترديد أسماء الفائزين والتغني بها.
يُذكر أن سجل الفائزين ضم 15 فائزًا حصدوا 22 جائزة، بينها جائزة العالم للشاب عبدالله الغامدي في مجال الطاقة، عن بحثه في إنتاج وتخزين الهيدروجين، الذي تنافس فيه مع 1700 بحث لطلاب من 65 دولة، وكذلك ست جوائز عالمية خاصة، ومراكز تراوحت بين الأول والرابع في كل المجالات التي تنافس فيها المبتكرون.