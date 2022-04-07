"زكاتي" تتيح خيارات السداد السريعة والموثوقة لإيصال الزكوات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وأكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مع إطلاق خدمة زكاتي العام الماضي، أن المنصة تضمنت بيان جملة من أحكام الأموال الزكوية، وطريقة حساب الزكاة في كل نوع من تلك الأموال من الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وعروض التجارة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والديون، وأن المنصة قد استندت في بيان تلك الأحكام إلى الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي جهة موثوقة لاستقبال الزكوات وصرفها في مصارفها الشرعية.