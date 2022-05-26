زوار "حديقة الأمير ماجد" يحلّقون في فضاءات الثقافة الباكستانية في "موسم جدة".. غدًا

وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يوميًّا بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات، والتي تضم العديد من المتاجر، إلى جانب منطقة عروض التحدي والألعاب التي توفر للزوار رحلة عائلية ممتعة ومشوقة.