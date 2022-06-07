زوار موسم جدة يتجاوزون 3 ملايين زائر منذ انطلاقته مطلع مايو الماضي

وأسهم موسم جدة في تعزيز مكانة مدينة جدة الغنية بمخزونها التاريخي والسياحي والحضاري، من خلال حجم الفعاليات والتجارب والمعارض والمسرحيات والحفلات العالمية المقدمة للجمهور، كما عزز الموسم توطين صناعة الترفيه وتمكين شباب وشابات الوطن من الفرص التي يتيحها، حيث تتجاوز الكوادر الوطنية العاملة في الموسم 80% من عدد العاملين في الموسم.